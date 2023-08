Tra gli profili nella lista di, talento dell'Udinese. Un gradimento che sembrava ormai destinato a non trasformarsi in qualcosa di più visto che il giocatore pochi giorni fa ha svolto le visite mediche con l'Inter. Come però raccontato negli ultimi giorni, ci sono state complicazioni nell'operazione, in particolare tra il club nerazzurro e l'entourage del ragazzo.Sono ore decisive per capire come si concluderà questa telenovela; intanto Samardzic è tornato nella giornata di ieri ad Udine, segnale di come in questo momento filtra pessimismo. Se dovesse saltare l’affare, riporta Tuttosport, allora non sarebbe da escludere un tentativo della Juventus a fine mercato, dopo aver perfezionato qualche cessione. E a centrocampo si seguono sempre le piste francesi, che portano a Diarra e Thuram Jr.