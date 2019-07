Ormai ci siamo: dopo aver trovato l'accordo totale con il difensore e con il suo agente, Mino Raiola, il club bianconero sta spingendo per chiudere al più presto l'affare con l'Ajax. Come vi abbiamo raccontato ieri su ilBiancoNero.com , l'accordo sembra ormai dietro l'angolo: Fabio Paratici harichiesti dal club olandese per il suo cartellino. Resta da capire soltanto come organizzare i bonus e in che modo dilazionarli, insomma, prima di poter ufficializzare il colpo.Non bastasse l'intesa con la Juventus e la il countdown che precede il trasferimento a Torino agli ordini di Maurizio Sarri, il difensore classe '99 avrebbe messo in chiaro diDe Ligt ha onorato la maglia fino a oggi, allenandosi con costanza e impegno insieme al resto dei compagni, ma ora vuole la Juventus. Tra una settimana i bianconeri partono per l'Asia e il gioiello olandese vuole essere insieme a loro in tournée.