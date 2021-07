In occasione della presentazione del progetto 'Lavazza per lo sport' in corso al Foro Italico, l'ex centrocampista della Juventusha parlato delle soddisfazioni che lo sport italiano sta regalando in questi giorni: "Veniamo da ore bellissime dove il nostro Paese è tornato al centro dell'attenzione mondiale grazie ad imprese come l'Under 23 di atletica, Berrettini, la Nazionale di calcio. Abbiamo visto in queste ore che lo sport unisce, lo abbiamo visto in queste immagini in cui non abbiamo più avuto paura di abbracciarci". A riportare le parole del Principino è l'agenzia ANSA.