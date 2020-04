3









Ecco le prime pagine dei giornali sportivi in edicola.



L'edizione odierna di Tuttosport apre con una prima pagina condivisa da Juventus e Inter. "Ore 8.30, CR7 in campo" è il titolo dedicato alla parte bianconera, con le foto dell'allenamento del campione portoghese dentro lo stadio di Madeira, a lui esclusivamente riservato. Per l'altra parte, invece, "Messi-Inter, che storia!", con le vicende legate al presunto affare, che lo stesso argentino ha negato ieri via Instagram.



Il Corriere dello Sport, invece, pone risalto ai cambiamenti del regolamento per la prossima stagione al varo della Fifa. Anzi, al Var: "Obbligo di Var", infatti, è il titolo della prima pagina dell'edizione odierna.