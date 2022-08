Intervenuto nel corso di Pressing, il giornalista Francoha parlato così della Juventus e di Allegri: "Impossibile - le sue parole - che una squadra giochi in maniera orribile tre giorni prima e in maniera eccellente il giorno dopo. C'è da chiedersi qualcosa altro e non se l'allenatore è in gamba. Bisogna chiedersi: che Juventus è in questo momento? Ve lo dico, la stessa dell'anno scorso ed è la Juventus degli ultimi tre anni, in cui in tre campionati non ne hanno azzeccata una. Hanno accatastato giocatori che non sono cresciuti perché limitati. Allora il problema vero non è l'allenatore secondo me".