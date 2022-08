"Lasciami guardare se dici si può fidare". Parafrasando Lucio Dalla, è questa la domanda che sorge spontanea tra i tifosi della Juve, dopo la notizia dell' infortunio che terrà fuori dal campo Szczesny per circa 20 giorni., che gli ha rinnovato il contratto fino al 2025, e questo è quello che conta di più. Una scelta, quella di restare nonostante il ruolo da titolare sia del polacco, che per Mattia non è stata facile da prendere. E sulla quale ha influito la famiglia, che si trova bene a Torino, tanto da esservi rimasta anche quando lui era tornato in prestito al Genoa all'inizio del 2020.Con la maglia della Juventus Perin ha giocato 21 partite da titolare, subendo 23 reti (1,09 a partita) e collezionando 9 clean sheet: il primo all'esordio contro il Bologna (2-0, il 26 settembre 2018). L'ultimo match ufficiale risale invece all'ultima partita dello scorso campionato, la sconfitta contro la Fiorentina per 2-0. Nel complesso, con lui in porta la Juventus ha ottenuto 13 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, comprese quelle rimediate nelle finali di Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro l'Inter ai tempi supplementari.Prima di essere bloccato da un infortunio alla spalla, nella sua prima stagione in bianconero (2018/19) e con Allegri in panchina, Perin si era ritagliato un discreto spazio in campionato; poi il ritorno di Buffon e il prestito al Genoa, fino al suo ritorno in bianconero nella scorsa stagione, in cui Allegri lo ha impiegato prevalentemente in Coppa Italia. Ora Perin ha l'onere di iniziare la stagione: è reduce da un buon precampionato, in cui non sono mancate ottime prestazioni (su tutte quella con il Real Madrid, con la grande parata su Benzema) e qualche incertezza (il terzo gol dell'Atletico nel match alla Continassa). Ma in una squadra che finora ha faticato un po' in ogni zona del campo, la porta - con Perin e il ritorno di Szczesny non così lontano - è decisamente l'ultimo dei problemi.