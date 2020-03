Sfoglia la GALLERY per leggere tutti i commenti sulle parole di Marotta

Ilsta mandando in confusione non solo il calcio italiano, ma anche tutti i suoi interpreti. In un vortice di affermazioni poi smentite, insulti poi ritrattati, date su date a congestionare il calendario e, non ultimo, il dilemma porte chiuse o aperte, ecco che mantenere una linea coerente risulta quasi impossibile. Ne è un esempio, anche Giuseppe, amministratore delegato dell'Inter, che - nelle sue ultime dichiarazioni - ha ammorbidito la posizione del club sulla questione delle partite vietate ai tifosi, così da risultare quasi in antitesi con quanto ha affermato nei giorni precedenti.. Infatti, i tifosi si sono scatenati con Marotta, non perdonandogli le prese di posizione nette dello scorso week-end, come quella del recupero contro la Sampdoria da fare prima del Derby d'Italia: la stessa partita che, oggi, non è stata nemmeno menzionata.