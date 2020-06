Un paletto. Poi un altro. Il terzo, quarto, quinto.... e avanti così. Fino alla fine del campionato. Con tutte queste nuove modalità per riprendere a giocare, alla Juventus servirà un'impresa per vincere lo scudetto.. Assurdo. Anche perché le qualificazioni in Europa e le retrocessioni verranno assegnate comunque. Due pesi e due misure nella medesima situazione.- Così è stato deciso oggi durante il Consiglio Federale a Roma, al termine del quale il presidente Figc Gabriele Gravina è stato chiaro: "Sappiamo che ci saranno dei rischi e dobbiamo valutarli ( QUI tutte le parole)".. Dove tra primo e secondo posto non cambia nulla. Un no sense deciso dai vertici del calcio italiano che rischia di beffare la Juventus.- Una cavalcata che può interrompersi senza demeriti della squadra di Sarri, per colpa di un virus e - soprattutto - per una poca elasticità da parte di chi deve prendere le decisioni.E se la Juve mette il turbo e il vantaggio sulla Lazio aumenta? +1, +5, +10.... poco interessa. Verrebbe annullato tutto (a meno che non ci sia una vittoria matematica). Mai successo prima, probabilmente. In questo modo, anche il tanto osannato merito sportivo viene meno. Dove sono quelli che "sarà il campo a decidere"?- Danno e beffa per la Juventus, perché quello che uno scenario ipotizzabile per la squadra di Sarri, per le Women di Rita Guarino è già realtà: le bianconere infatti sono prime nella Serie A femminile a +9 sulla Fiorentina e a sei giornate dalla fine,Intanto il 20 ripartirà la Serie A (maschile) con la Juve (ri)debutterà il 22 a Bologna senza sapere se i punti che metterà insieme nelle prossime partite avranno un senso. Scudetto o non scudetto, ancora non può saperlo nessuno. Nel dubbio, i bianconeri puntano a rimanere lì davanti a tutti, sperando che se il pallone va verso la porta, non sbatta su... un paletto.