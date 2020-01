Il novembre nero di Cristiano Ronaldo è alle spalle. Un mese senza gol e passato con il muso lungo. Un mese in cui CR7 è stato anche criticato per l'uscita dal campo contro il Milan: sostituito da Sarri, CR7 non è passato neanche dalla panchina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, CR7 ha apprezzato come Sarri ha gestito il piccolo caso: "Il casus belli del cambio non gradito è acqua passata. Cristiano ha apprezzato come il tecnico abbia lasciato decantare la vicenda, minimizzando invece di ingigantire", scrive la rosea.