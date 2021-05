Scrollando la home di Instagram, viene quasi da chiedersi se l'di cui si parla sia lo stesso celebrato eroe del Mondiale 2006, il centrocampista geniale che negli anni ha fatto letteralmente impazzire i tifosi di Milan e Juve., forse anche poco rispettosi per uno che, al netto di tutti gli errori, è alla sua prima esperienza in assoluto in panchina e forse era stato ingiustamente caricato di aspettative troppo alte. Fatto sta che da ieri sera, dopo il 3-0 del Milan all'Allianz Stadium, Andrea Pirlo è sinonimo di sventura per gli appassionati di calcio più attivi sui social, di fede bianconera e non; se i primi, come abbiamo raccontato, ne chiedono l'esonero , gli altri semplicemente lo deridono. Poteva accadere solo in questo pazzo pazzo 2021…