Lionel Messi non è più un giocatore del Barcellona, questo ormai è ufficiale da un paio di giorni, quando il club blaugrana ha ammesso di non essere in grado di non far firmare al fuoriclasse argentino un nuovo contratto. E dove andrà a giocare Messi ora che ha lasciato la squadra della sua vita? La risposta è arrivata ieri in tarda serata, tramite il fratello dell'emiro Al Thani: sarà a brevissimo un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain! E quanto andrà a guadagnare nello squadrone della capitale francese? I 71 milioni di euro netti all'anno di stipendio che prendeva al Barça saranno un dolce ricordo,