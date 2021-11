La Juventus è andata incontro a una debacle che rimarrà indelebile nella storia bianconera in Champions League. Quello che i tifosi devono sperare, ma che soprattutto la squadra di Allegri deve dimostrare, è che almeno l'umiliante 4-0 rimediato ieri a Londra non sia vano, e che anzi possa essere servito a qualcosa.

A volte, infatti, può accadere che un risultato del genere abbia poi delle ripercussioni nelle altre partite e competizioni. Un contraccolpo psicologico, che la Juve deve in ogni modo evitare. Anche perché sabato, sul percorso di rimonta in Serie A, arriva all'Allianz Stadium l'Atalanta. Non esattamente i primi scappati di casa.

Il poker incassato in casa del Chelsea dev'essere confinato nel cassetto, nell'angolino. Un incidente, e che incidente, di percorso, e nulla più. E non diventare uno spettro che mini le certezze dei giocatori per il prosieguo della stagione. Anzi, magari un monito positivo, perché no. Per non ripetere certi errori, per capire che se sei la Juve, un atteggiamento come quello (soprattutto del secondo tempo) di ieri non è ammissibile.