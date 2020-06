1











Secondo il Mattino sono in programma nuovi incontri tra il direttore sportivo Giuntoli e l'entourage di Arek Milik, in scadenza nel 2021. Il rinnovo con il Napoli non va escluso. Nonostante tutto, ​Arkadiusz e la Juventus potrebbe essere la "storia" del prossimo calciomercato. Il centravanti polacco, che con il Napoli ha battuto proprio i bianconeri in finale di Coppa Italia mercoledì scorso, potrebbe infatti seguire la rotta che porta a Torino, la stessa fatta da Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri. Il Napoli chiede almeno 50 milioni di euro, ma al momento le trattative sembrano ferme.