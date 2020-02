Allegri è stato un buon allenatore e come lui Lippi Trapattoni ...

I nostri colori vanno difesi in tutti i modi! pic.twitter.com/YVXGBfLvQ8 — Davide (@Furiaceca5) February 9, 2020

Ogni volta è sempre la stessa storia. Allegriani da una parte, sarristi dall'altra. Il mondo del tifo Juve, ormai, è diviso in due categorie, perfettamente delineate, ognuna delle quali viene fuori una volta che l'altra soccombe. Non è un caso che ogni volta che la Juve perde, il nome di Max Allegri torna di tendenza. Nei bar, nelle piazze, nei luoghi in cui i tifosi discutono di calcio, reali e virtuali.Su Twitter nelle ultime ore è stato citato quasi 7000 volte, Sarri oltre 20000.Il popolo bianconero è in fermento perché per la prima volta dopo tanti anni teme di non vincere il tricolore. Tanti nostalgici ricordano il "periodo d'oro" nel quale Max sedeva in panchina e alcune parole (si anche quelle) che lo mettono in netta contrapposizione rispetto a Sarri. Lui a tratti sembra attaccare la squadra, Allegri (almeno di fronte alle telecamere) li difendeva sempre. Come in questo caso: