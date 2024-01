L'Iha vinto 2-1 contro l'. Una gara in cui è successo di tutto, in particolare nei minuti finali. Il gol di Davide, quello che è valso la vittoria della squadra allenata da Simone Inzaghi ed il conseguente titolo di campioni di inverno, a discapito della Juventus che comunque giocherà domani contro la Salernitana alle 18 allo stadio Arechi.Scaligeri che hanno avuto anche la possibilità di pareggiare la gara fallendo un calcio di rigore. Tre punti quindi ma non senza polemiche ( QUI la spiegazione)