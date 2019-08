Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calciohttps://t.co/ynxjmBiCYk pic.twitter.com/NHvM8o9zAf — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) August 18, 2019

Ilha messo fine alle voci, con un comunicato ufficiale che conferma, ancor più ufficialmente, il ritorno di. Dopo le esperienze francesi, l'attaccante exè tornato alle origini, per giocare in quel Brescia tanto caro - città in cui è cresciuto - ma per il quale non ha mai vestito la maglia. Balotelli arriva in Serie A con 4 giornate di squalifica rimastegli sul groppone dopo l'annata al Marsiglia. Così, Super Mario potrebbe esordire in campionato solo dal 25 settembre, proprio contro la