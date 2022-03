"Tutta un'altra Juve". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport a una settimana esatta dal Derby d'Italia contro l'Inter, ripensando alla gara di andata (1-1 il risultato finale maturato il 24 ottobre) quando i bianconeri si presentarono al Meazza in crescita, dopo un avvio di campionato choc, ma in una forma ancora non ben definita, come confermarono poi i due ko contro Sassuolo e Verona. Da allora, però, l'aria è cambiata: battuta solo dall'Atalanta il 27 novembre, la Vecchia Signora è riuscita a centrare 18 risultati utili consecutivi in 19 giornate, passando da conquistare una media di 1.75 punti a partita a 2.09. Una differenza netta, fondata soprattutto sulla solidità difensiva (prima della gara autunnale con l'Inter la squadra di Allegri subiva 1.25 gol a giornata, scesa a 0.71 nei 21 turni successivi), più che sulla qualità della fase offensiva (la media delle reti segnate è passata solo da 1.5 a 1.61).

"La svolta bianconera - scrive ancora Tuttosport - emerge ancora più netta prendendo in esame le partite del girone di ritorno contro le avversarie delle prime otto giornate di andata: la media punti a partita è salita addirittura a 2.25, e in questo caso è frutto anche della fase di finalizzazione (1.87 reti a gara)". E ancora: "Curioso come il miglioramento in termini di gol segnati e subiti trovi riscontro nei dati relativi ai tiri per quanto riguarda il confronto tra le prime otto giornate e quelle dalla 10^ alla 30^ (tiri fatti passati da 12,1 a partita a 12,6; tiri avversari scesi da 12 a 10), ma non per quanto riguarda quello tra le prime otto giornate e le partite con le stesse avversarie al ritorno. La Juventus in questo caso ha segnato di più tirando meno (11,25 conclusioni contro 12,1) e subito meno gol nonostante più tiri degli avversari (13,37 a partita contro 12). Miglioramento dunque ascrivibile alla crescita delle prestazioni sia in fase di finalizzazione (e al ritorno quattro delle otto partite in questione le ha giocate anche Vlahovic...) sia in fase di neutralizzazione delle conclusioni avversarie, attraverso le parate di Szczesny e le respinte dei difensori". Per prevedere che cosa succederà domenica sera all'Allianz Stadium non possono bastare i numeri. Certamente però, in termini di consapevolezza, la Juve è davvero un'altra.