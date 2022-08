Leandroè pronto a diventare un nuovo centrocampista della. Il regista che Massimiliano Allegri aveva tanto richiesto e desiderato. In mattinata sono stati limati gli ultimi dettagli. Ora per questioni logistiche e di tempo l'argentino sta svolgendo le visite mediche a. Come riferisce Calciomercato.com poi ci saranno le firme e l'annuncio.Ci sono stati tre momenti chiave nella trattativa. Il primo è il sì del centrocampista al suo trasferimento alla Juventus. Poi l'apertura del Paris Saint Germain al prestito, in modo che la Juventus anche se non avesse ceduto giocatori avrebbe potuto arrivare all'argentino. Infine ieri l'inserimento dell'Arsenal che ha convinto la Juve all'accelerata definitiva e ad accettare le richieste del PSG.