Resta ancora incerto il futuro di. Non ci sono stati sviluppi concreti nelle ultime ore, con l'Inter che ha messo in stand-by la trattativa e le altre italiane - Milan, Roma e Napoli, che non hanno fatto offerte concrete. Ecco dunque che Dybala - secondo Sky Sport - starebbe iniziando a valutare anche offerte dall'estero. Dalla Spagna e dall'Inghilterra in particolare, dove il Manchester United - alle prese con il caso Ronaldo - starebbe pensando all'argentino.