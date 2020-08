Ieri il Mundo Deportivo aveva lasciato intendere che Massimiliano Allegri avesse temporaneamente congelato gli accordi con il Paris Saint-Germain dopo l'esonero di Sarri, aspettando una chiamata dalla Juventus. Come sappiamo, ciò non è avvenuto e il nuovo allenatore bianconero è Andrea Pirlo. A questo punto, si può facilmente dedurre che ora proseguiranno i discorsi tra il PSG e Allegri, il quale potrebbe diventare il sostituto di Thomas Tuchel. Al tecnico livornese sarebbe interessata anche l'Inter, il cui futuro con Antonio Conte non è ancora ben chiaro. Il club parigino è impegnato in Champions League contro l'Atalanta, i nerazzurri in Europa League contro il Bayer Leverkusen.