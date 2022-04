di Antonio Romano

La Juventus tornerà in campo sabato contro il Bologna ma prima ritorna l'appuntamento settimanale con l'Osservatorio Romano. Questa sera alle ore 21 per presentare la sfida di sabato alle ore 18.30 all'Allianz Stadium in compagnia di Antonio Romano e Marcello Chirico (direttore editoriale de IlBianconero.com) ci sarà Massimiliano Nerozzi giornalista del Corriere della Sera.