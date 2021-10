Archiviata la vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League, quarto successo per 1-0 consecutivo tra Serie A e Champions, è tempo di pensare al derby d'Italia di dopodomani sera a San Siro. La Juventus deve fronteggiare l'Inter campione d'Italia in carica, con la prospettiva peraltro di poterla raggiungere in classifica.