La Juventus ieri sera ha battuto 3-0 lo Spezia, e in attesa di vedere stasera i risultati delle rivali in campionato inizia a pensare alla prossima partita. Sabato sera all'Allianz Stadium arriva la Lazio, reduce dalla... non partita contro il Torino.

Per avvicinarci alla sfida, domani al solito orario torna L'Osservatorio Romano, la video-striscia che racconta la Juve nei minimi dettagli in diretta insieme a voi!

A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale de IlBianconero.com).

L'ospite sarà un grandissimo professionista che, a fine carriera, ha svelato la sua fede laziale: il radiocronista Riccardo Cucchi.

SAVE THE DATE: domani giovedì 4 marzo alle 18.15

DOVE? Qui sul sito e sul nostro canale Youtube