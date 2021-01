Come ogni settimana torna l'appuntamento con L'Osservatorio Romano, la nostra video-striscia LIVE che racconta la Juventus in tutti i dettagli insieme a voi!

Domani, ultimo lunedì di questo mese di gennaio, ci sarà da parlare soprattutto di Juventus-Bologna 2-0, altra bella prova della squadra di Pirlo, ma non solo. C'è da proiettarsi verso i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Spal. E ultimo ma non meno importante, il mercato di riparazione, che entra nella sua fase finale!

A cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico (direttore editoriale Ilbianconero.com)

SAVE THE DATE: domani alle ore 18

Dove? Sul canale YouTube del BiancoNero (e anche qui sul nostro sito)