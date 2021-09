La Juventus si trova in un momento non particolarmente facile, con un inizio zoppicante di campionato e un mercato che ha lasciato la sensazione di non essere stato condotto alla perfezione, e che ha privato l'organico di Allegri di un pezzo da novanta come Cristiano Ronaldo. Certo, una cessione che ha comportato un notevole alleggerimento del monte ingaggi...

Di questo e tanto, tantissimo altro, abbiamo appena parlato ne L'Osservatorio Romano, il programma che vi racconta la Juve nei minimi dettagli!

A cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com) e l'ospite Professor Paolo Bertinetti, presidente dell'associazione Amici della Juve

Qui di seguito la replica integrale della trasmissione: