La Juventus si accinge alla sosta per le nazionali, come tutti gli altri club, dunque non ci saranno partite dei bianconeri da commentare per quasi due settimane.



Quale occasione migliore, dunque, per commentare a bocce ferme questo inizio stagione e andare magari nel dettaglio di singole situazioni... o singoli ruoli?

Questa sera appuntamento con L'Osservatorio Romano, la video-striscia che vi racconta la Juve nei minimi dettagli!

OSPITE: Willy Vignati, preparatore dei portieri ex Juve e Toro, e con un passato da giocatore tra i pali.

A cura di Antonio Romano, col nostro direttore editoriale Marcello Chirico.

SAVE THE DATE: stasera alle 21:30 sul nostro canale Youtube