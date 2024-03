Sintonizzatevi per un doppio appuntamento imperdibile con OR LIVE, la trasmissione in diretta sul canale de IlBianconero.com. Con Cristiano Corbo direttamente dall'Allianz Stadium, insieme a Marcello Chirico e Antonio Romano, vi condurremo attraverso un'esperienza unica, direttamente dal cuore del mondo bianconero. Unisciti a noi nel pre-partita dalle 16:35, dove analizzeremo le aspettative e le anticipazioni della partita imminente.



E dopo il fischio finale, non perdetevi il post-partita dalle 19:55, dove analizzeremo a fondo gli sviluppi della partita e le reazioni dei protagonisti. Non mancate!