E' tempo di campionato, di campo, di commenti e analisi sul calcio giocato che ritorna e non solo. Sono anche giorni caldissimi sul fronte mercato, sia in entrata che in uscita.



In un'estate così calda per la Juventus, Osservatorio Romano torna in diretta per raccontare tutte le ultime sul club bianconero. L'appuntamento è alle 23.35: si è parlerà del debutto in campionato contro l'Udinese, con il nostro inviato alla Dacia Arena, Andrea Menon.



a trasmissione é a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero-



Guarda la puntata con tutte le novità... anche di mercato: