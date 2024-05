Champions a un passo e ne parleremo a OR LIVE, il programma curato da Antonio Romano esclusivamente per i canali de IlBiancoNero.com!



Dopo la partita, ci sposteremo sul nostro canale Youtube per una diretta imperdibile, con Marcello Chirico collegato in tempo reale e con Miriana Cardinale, la nostra inviata speciale all'Allianz Stadium, pronta a offrire gli ultimi aggiornamenti direttamente dal campo!



Non perdete l'occasione di vivere la Juventus come mai prima d'ora: OR LIVE vi aspetta per un'analisi approfondita, discussioni appassionate e tutte le emozioni del post-partita!