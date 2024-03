Dopo la partita Juventus-Genoa, OR torna in diretta con una copertura completa dell'evento. La trasmissione live inizia alle 14:35 e offrirà agli spettatori tutte le ultime notizie, analisi dettagliate e valutazioni dei giocatori della sfida. Antonio Romano sarà affiancato da Marcello Chirico per guidare gli spettatori attraverso i momenti salienti della partita e per approfondire le dinamiche di gioco. Direttamente dall'Allianz Stadium, Cristiano Corbo porterà aggiornamenti in tempo reale e - insieme - commenteremo le pagelle della gara.



Non perdere l'occasione di vivere l'emozione del calcio con OR, dove ogni dettaglio conta.