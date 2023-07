Pochi giorni all'inizio ufficiale della stagione bianconera: è tempo di tournée, e non solo. Sono anche giorni caldissimi sul fronte mercato, sia in entrata che in uscita.In un'estate così calda per la Juventus,torna in diretta per raccontare tutte le ultime sul club bianconero. Oggi l'appuntamento é eccezionalmente alle 10.30: parleremo a lungo di Juventus-Barcellona, prima amichevole dei bianconeri negli USA. La trasmissione é a cura di, con, direttore editoriale de ilBianconero e, caporedattore de IlBianconero.Guarda la puntata con tutte le novità di mercato