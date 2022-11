Torna questa sera, alle 23.10, l'appuntamento con, che per l'occasione si "tinge di rosa". Protagoniste della puntata saranno infatti le ragazze della, in campo all'Allianz Stadium a partire dalle 21.00 per il big match difemminile contro l'. Con Antonio Romano e Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, oltre che con il nostro inviato a Torino Marco Amato, saranno affrontati tutti i temi della serata, con l'immancabile analisi delle prestazioni delle singole giocatrici a disposizione di mister Joe. La puntata, come di consueto, sarà trasmessa in diretta su tutti i nostri canali ufficiali, a partire da YouTube. Non perdetela!