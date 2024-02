Il giorno dopo è ancora più difficile. Oggi è il giorno dopo Inter-Juventus, la sconfitta pesante di ieri sera a San Siro. Una gara complessa per la Vecchia Signora allenata da Massimiliano Allegri. Dopo la diretta di ieri sera a partire dalle 13 torna l'appuntamento del lunedì con Osservatorio Romano. Dallo studio di Antonio Romano si collegheranno Marcello Chirico e Michele Borelli, volto noto in ambito televisivo. Non soltanto Inter-Juve ma anche il consueto punto su Juventus Women, Juventus Primavera e Juventus Next Gen. Di seguito il video della diretta, a partire dalle 13.