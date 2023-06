Una stagione conclusa con la vittoria della Coppa Italia quella della Juventus Women. Stesso trofeo che nella giornata di ieri è stato portato dal presidente Ferrero, Stefano Braghin e Martina Rosucci al JMuseum per essere esposto. Alti e bassi ma lo Scudetto alla fine l'ha vinto la Roma, rivale delle bianconere per tutta la stagione. Nuovo appuntamento di Osservatorio Romano in collegamento con Miriana Cardinale e Marco Amato per commentare la stagione della squadra allenata da Joe Montemurro. Di seguito il video.