Chi sono i colpevoli della disfatta in Champions League? Come si riparte dopo una batosta del genere? Sono tanti gli interrogativi da porre dopo l'eliminazione della Juventus dalla massima competizione europea. E non c'è neanche tempo di guardarsi così tanto indietro: domenica torna il campionato, con la Juventus impegnata sul campo del Cagliari. Mercoledì prossimo, i bianconeri recupereranno poi la sfida mai disputata con il Napoli.



Per capire e avvicinarci al momento più delicato della stagione, domani al solito orario torna L'Osservatorio Romano, la video-striscia che racconta la Juve nei minimi dettagli in diretta insieme a voi!



A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale de IlBianconero.com).



Ospite del nuovo episodio: Marco Mazzocchi, storico volto di Rai Sport.



SAVE THE DATE: oggi lunedì 8 marzo alle 18.15

DOVE? Qui sul sito e sul nostro canale Youtube