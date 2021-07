Dopo le visite mediche e i primi test fisici, comincia oggi sul campo l'2.0. Il nuovo ciclo del tecnico livornese, che ha l'obiettivo di riportare la Vecchia Signora alla vittoria. Nel tardo pomeriggio, infatti, si svolgerà il primo vero allenamento, tra le mura del Training Center della Continassa. Per l'occasione, in onda una puntata dedicata dell', che vi racconterà dettagli e curiosità della giornata a tinte bianconere.A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com: Cristiano Corbo, inviati alla Continassa per il raduno della Juventus.: giovedì 15 luglio, ore 18.15Sul nostro sito, sul canale Twitch, sul nostro Canale Youtube