Gli Europei e l'attesa per l’Italia, che affronterà il Belgio nei quarti di finale dell’Europeo, il percorso dei bianconeri nel torneo e... tanta Juve! Sì, continuiamo come sempre a parlare di, tra tattica e mercato, nei nostri studi.Consueto appuntamento del giovedì con, che vi racconta la Juve nei minimi dettagli!A cura di, in studio con, direttore editoriale de IlBianconero.com: oggi 1 luglio ore 18.15Sul nostro sito, sul canale Twitch e sul nostro Canale Youtube