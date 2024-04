Siete pronti a vivere l'adrenalina del derby al massimo? OR torna LIVE per vivere l'attesa di sabato sera, quando tutti gli occhi saranno puntati sullo scontro epico che divide una città: il Derby di Torino! La Juventus è chiamata a conquistare i tre punti per garantirsi un posto ambito in Champions League.



Non perdete l'appuntamento con OR LIVE su IlBianconero, dove Marcello Chirico e Antonio Romano analizzeranno ogni aspetto di questa sfida emozionante. Le tattiche, i giocatori chiave, le aspettative dei tifosi: tutto verrà scrutato a fondo per farvi vivere l'emozione del derby come se foste in campo voi stessi.



Che cosa riserverà questo match epico? Chi uscirà vincitore e conquisterà il cuore di Torino? Non perdete l'appuntamento su IlBianconero per le prime anticipazioni!