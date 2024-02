La Juventus conquista tre punti importanti contro il Frosinone ma con tantissime difficoltà. Il gol che ha consentito la vittoria alla squadra di Allegri è arrivato soltanto a 5 secondi dallo scadere e ancora una volta a far riflettere è stata la scarsa prestazione difensiva, che ha subito altri due gol. Così come continua ad essere in discussione anche il lavoro di Massimiliano, che potrebbe anche lasciare i bianconeri al termine della stagione. Di questo e di molti altri temi ne parleremo nella nostra puntata dell'Osservatorio Romano, condotta da Antonioe con la presenza di Marcelloe di Carlo