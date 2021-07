Messi alle spalle l'Europeo e la festa azzurra per la vittoria dell'Italia, oggi, mercoledì 14 luglio, andrà in ondain occasione del raduno della Juve. Il giorno in cui inizia ufficialmente la nuova stagione bianconera ci saremo anche noi, live, a raccontarvi come sempre dettagli e curiosità del mondo Juve con l'appuntamento fisso sui nostri canali.A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com: Nicola Balice e Cristiano Corbo, inviati alla Continassa per il raduno della Juventus.: mercoledì 14 luglio, ore 10.30Sul nostro sito, sul canale Twitch, sul nostro Canale Youtube e qui sotto: