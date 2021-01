L'Osservatorio Romano, la striscia de Ilbianconero.com che racconta in diretta la Juventus insieme a voi, torna oggi pomeriggio alle 18 per affrontare tutti i temi legati al mondo bianconero in questo primo lunedì del 2021, già ricchissimo di fatti e riflessioni.

In primi c'è da commentare la vittoria per 4-1 della Juve sull'Udinese, per proiettarci poi alla supersfida di mercoledì a San Siro contro il Milan. Il tutto con un occhio ovviamente al mercato di gennaio appena cominciato...

In studio Antonio Romano, il nostro direttore editoriale Marcello Chirico e, come ospite speciale, il giornalista "milanologo" Carlo Pellegatti! Appuntamento da non perdere.

Save the date: oggi, 2 gennaio, ore 18.00.

Dove? Sul canale Youtube de IlBianconero!