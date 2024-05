La possibilità di riportare un trofeo al JMuseum, dare un senso diverso alla stagione - come detto da capitan Danilo -. Questo é quello che si gioca oggi la Juventus in finale di Coppa Italia, contro l'Atalanta. E per l'occasione, Osservatorio Romano torna in diretta e si sdoppia con due collegamenti dall'Olimpico di Roma, pre e post match.



Presenteremo il pre gara, dalle 18:30, a Osservatorio Romano - trasmissione a cura di Antonio Romano -, insieme a Marcello Chirico e Cristiano Corbo, inviato a Roma. Le scelte di Allegri, l'avvicinamento alla partita e le ultimissime notizie. Per poi passare, dopo il triplice fischio, alle pagelle e ai commenti a caldo dopo la finale di Coppa Italia.



Guarda la diretta.