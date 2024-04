Torna in campo la Juventus e torna Osservatorio Romano. Questa volta, però, l'appuntamento é doppio con il pre e il post partita contro la Fiorentina, direttamente dall'Allianz Stadium. I bianconeri di Massimiliano Allegri tornano in campo questa sera per affrontare la Fiorentina con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria contro la Lazio, mettersi alle spalle la crisi più profonda degli ultimi mesi e chiudere quanto prima il discorso qualificazione in Champions League.



Dalle formazioni ufficiali fino all'arrivo delle squadre allo Stadium. Per poi passare al post match, alle pagelle e ai commenti di quanto successo in campo. Tutto in diretta nel doppio appuntamento di Osservatorio Romano, a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico e Cristiano Corbo dall'Allianz Stadium.



Segui la diretta.