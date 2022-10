Questa sera la Juventus ha un solo risultato: vincere contro il Maccabi Haifa ed alimentare le speranze di un passaggio del turno in Champions League; affare dannatamente complicato dopo le due sconfitte nelle partite precedenti e gli zero punti in classifica.



La squadra di Allegri ce la farà? Analizzeremo il post partita nel consueto appuntamento con Osservatorio Romano, la trasmissione a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero, e Cristiano Corbo inviato allo Stadium.



Guarda la diretta su tutti i nostri canali e sul nostro sito.