La Juventus si prepara a scendere in campo nuovamente, questa volta per il lunch match delle 12:30, affrontando il Frosinone. Il ritorno alle consuete abitudini include il nostro spazio dedicato agli approfondimenti post-partita, commenti e il collegamento diretto con lo stadio.



Dalle 15 in poi, su tutti i nostri canali, sarà trasmesso in diretta l'Osservatorio Romano, curato da Antonio Romano, con la partecipazione di Marcello Chirico e Fabio Marzano, inviato de ilBianconero a Frosinone. Gli appassionati possono aspettarsi un pomeriggio ricco di analisi dettagliate, commenti appassionati e un coinvolgente resoconto di quanto successo in campo.



Segui la diretta sul nostro sito e tutti i nostri canali.