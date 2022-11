La Juventus scende in campo contro il Paris Saint Germain, ultima gara del girone di Champions League per i bianconeri che devono impegnarsi a fare meglio del Maccabi Haifa per raggiungere la qualificazione in Europa League. L'eliminazione nella massima competizione europea infatti è ormai matematica dopo la sconfitta rimediata per mano del Benfica una settimana fa a Lisbona. Al termine della gara torna l'appuntamento con Osservatorio Romano in diretta con Antonio Romano, Marcello Chirico e Cristiano Corbo inviato de IlBiancoNero all'Allianz Stadium.