Non perdetevi "L'Osservatorio Romano", in diretta sul canale YouTube di IlBiancoNero.com. Alla conduzione ci sarà Antonio Romano, affiancato dal nostro Marcello Chirico in collegamento.



In questa puntata speciale, Andrea Menon sarà in diretta dallo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna per discutere il post partita di Bologna-Juve. Inoltre, approfondiremo il tema caldo del momento: Thiago Motta è in procinto di prendere il posto di Allegri nella prossima stagione?



Sarà anche una serata storica per la Juventus, con Paolo Montero che farà il suo debutto sulla panchina della prima squadra. Non mancate a questo appuntamento imperdibile per tutti i tifosi bianconeri!



Sintonizzatevi su "L'Osservatorio Romano" per tutti gli aggiornamenti e le analisi più approfondite!