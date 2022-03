Domenica 27 marzo andrà in scena il Derby d'Italia tra Juve Women ed Inter Women. Ne parleremo in live durante la trasmissione di 'Osservatorio Romano', in compagnia del direttore editoriale Marcello Chirico e della giornalista Miriana Cardinale.



A cura di Antonio Romano e con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com) e la giornalista Miriana Cardinale de IlBiancoNero.com



SAVE THE DATE: domenica 27 marzo ore 17:00

DOVE? Qui sul sito; sul nostro canale Twitch; sul nostro canale Youtube



Inviateci le vostre domande audio o video utilizzando il numero di Whatsapp 351.5533225