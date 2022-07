Nuova puntata dell', che torna live domenica 10 luglio per un appuntamento pomeridiano. Tutte le ultime notizie del mondo Juve, con un focus particolare sul mercato e sull'inizio della stagione, al via oggi con i primi giocatori alla Continassa. Ospite di Antonio Romano il nostro direttore editoriale Marcello Chirico, il nostro inviato Cristiano Corbo e Carlo Laudisa, della Gazzetta dello Sport.In apertura spazio, come di consueto, ai tifosi. L'appuntamento era live come sempre sul nostro canale YouTube e anche qui, sul sito de ilBianconero.com. Puoi rivederlo qui in basso e sul nostro canale: non perderti tutte le ultime sul mondo Juve.