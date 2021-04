Come di consueto, domani torna l'appuntamento con, la video-striscia che racconta la Juventus.La squadra di Pirlo, reduce dalle due vittorie consecutive contro Napoli e Genoa, si appresta ad affrontare l’Atalanta domenica alle 15, in palio tre punti preziosissimi in ottica Champions. Dal calcio giocato alle diverse sfaccettature del mercato, sono tanti i temi del mondo bianconero che affronteremo insieme.A cura di, con(direttore editoriale IlBianconero.com)OSPITI:, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip nonché tifoso juventino.: domani giovedì 15 aprile, ore 18.15Qui sul sito e sul nostro canale Youtube